Ultim'ora È morto Umberto Bossi: il fondatore della Lega Nord aveva 84 anni

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Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è scomparso all’età di 84 anni all’ospedale di Circolo di Varese. Eletto per la prima volta al Senato nel 1987, il “Senatur” è stato segretario federale del partito fino al 2012 e poi presidente a vita. Più volte ministro, tra cui titolare del dicastero delle Riforme per il Federalismo nei governi guidati da Silvio Berlusconi, Bossi ha progressivamente ridotto la propria attività politica dopo l’ictus del 2004.

Il legame con il calcio e la Padania Football Association

Bossi ha sempre utilizzato il calcio come leva simbolica nella sua narrazione politica, con un riferimento costante alle squadre del Nord. Pur dichiarandosi tifoso dell’Inter, ammetteva un sostegno non particolarmente accanito; nel 2015 raccontò all’Adnkronos di essersi “convertito” al Milan “per forza di cose”, dato che i figli erano tutti rossoneri. Tra le sue iniziative più note c’è la creazione della selezione di calcio della Padania, ufficialmente Padania Football Association A.S.D., promossa dalla Lega Nord nei primi anni 2000. Non riconosciuta da FIFA o UEFA, partecipa a tornei alternativi come quelli organizzati dalla NF-Board e dalla Confederation of Independent Football Associations (CONIFA), vincendo i campionati europei nel 2015 e nel 2017, battendo in finale rispettivamente la Contea di Nizza e Cipro del Nord.