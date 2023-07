Ebay nuovo sponsor di manica: "Entusiasti di essere sulla maglia dei Campioni d’Italia"

Ebay è il nuovo sponsor di manica della SSCNapoli.

Ebay è il nuovo sponsor di manica della SSCNapoli. La SSC Napoli ed eBay annunciano la loro partnership per la stagione calcistica 2023/2024.Il marketplace globale diventa Official E-Commerce Partner del Club e posiziona il proprio logo sia sulla manica delle maglie gara in Italia e in Europa e sia sul training kit dei Campioni d’Italia.

La collaborazione con la SSC Napoli conferma eBay come “marketplace delle passioni”, il quale offre ai tifosi tutto ciò che desiderano per alimentare il loro interesse per il calcio e per la loro squadra del cuore.



Alice Acciarri, General Manager di eBay Italia, commenta sul sito ufficiale della SSCNapoli : "Siamo entusiasti di essere sulla maglia dei Campioni d’Italia, eBay è il marketplace delle passioni e anche oggi assieme alla SSC Napoli celebriamo il calcio e le passioni della nostra community”.

Questo il commento di Aurelio De Laurentiis, Presidente SSC Napoli: “eBay allarga il network dei nostri partner globali, dando valore al concetto di internazionalizzazione insito nel nostro nuovo claim. Insieme ad eBay vogliamo fare arrivare la nostra passione in tutto il mondo, colorando di azzurro ogni angolo del Pianeta”.