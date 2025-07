Jannik Sinner trionfa a Wimbledon e fa la storia dello sport italiano: che rivincita su Alcaraz

Jannik Sinner scrive una pagina indimenticabile dello sport italiano conquistando il titolo di Wimbledon 2025. E' è il primo italiano di sempre a vincere il torneo più prestigioso del circuito mondiale. Il tennista altoatesino supera in finale Carlos Alcaraz, prendendosi una rivincita attesa e meritata.

Solo un mese fa, infatti, i due si erano affrontati nella finale del Roland Garros. In quell’occasione, lo spagnolo era riuscito a rimontare due set di svantaggio, annullando anche tre match point a Sinner e conquistando il titolo in cinque set. Questa volta, però, l’esito è diverso. Sinner si è imposto in quattro set: 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.