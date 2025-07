Lamine Yamal fa discutere: ha ingaggiato dei nani per la festa di compleanno

La festa, svoltasi sabato sera nei pressi di Barcellona con oltre 200 invitati, tra cui diversi compagni di squadra, ha suscitato indignazione

Lamine Yamal è finito al centro di un’accesa polemica in patria dopo i festeggiamenti per il suo diciottesimo compleanno. La festa, svoltasi sabato sera nei pressi di Barcellona con oltre 200 invitati, tra cui diversi compagni di squadra, ha suscitato indignazione per un episodio segnalato dall’ADEE, l’associazione che tutela le persone affette da acondroplasia e altre displasie scheletriche.

Secondo quanto denunciato pubblicamente dall’organizzazione, durante l’evento sarebbero state ingaggiate persone affette da nanismo per intrattenere gli ospiti. In un comunicato diffuso domenica, l’ADEE ha espresso "ferma condanna" per l’accaduto, annunciando l’intenzione di intraprendere "azioni legali e sociali per tutelare la dignità delle persone con disabilità". L’associazione ha definito l’episodio "una pratica intollerabile", sottolineando come iniziative di questo tipo "perpetuino stereotipi dannosi, alimentino la discriminazione e ledano profondamente l’immagine e i diritti delle persone affette da nanismo e, più in generale, di tutte le persone con disabilità".