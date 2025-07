Prima pagina “The King”: l’apertura del Corriere è per il leggendario Sinner

The King: questa l’iconica prima pagina del Cortiete dello Sport dopo la vittoria a Wimbledon. Jannik Sinner riscrive la storia del tennis: è il primo italiano di sempre a vincere il torneo più prestigioso del circuito. Un’impresa che nessuno aveva mai compiuto in quasi 150 anni di competizione. In finale il tennista azzurro ha spazzato via Carlitos Alcaraz, vendicando così la sconfitta di Parigi.