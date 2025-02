Ecco la prima rete di Kvara col PSG! Gran gol del georgiano contro il Monaco

Alla terza partita su tre da titolare in Ligue 1 Khvicha Kvaratskhelia ha messo a segno il suo primo gol con la maglia del Paris Saint-Germain. E che gol, quello realizzato stasera nel big match contro il Monaco, la rete che vale il vantaggio: l'ex azzurro riceve in area, con una finta manda al bar il difensore e poi col mancino batte il portiere. Ecco le immagini tratte dai social.

