Foto Ecco la Women’s Collection SSCN 25/26: abbigliamento estivo per le tifose azzurre

In attesa delle maglie ufficiali, quelle con il tricolore, il Napoli sui propri canali social ha appena svelato la Women’s Collection SSCN 25/26: modelli estivi per tutte le tifoserie azzurre stile vintage in azzurro e in bianco. Modelli già molto apprezzati con tanti commenti sui social. Sul sito ufficiale del club azzurro, nella sezione shop online, tutti i modelli con descrizione, taglie e ovviamente prezzi. Ecco le foto: