Effetto Maradona: marzo sarà mese di fuoco e i tifosi lo sanno

vedi letture

Il prossimo mese, quello di marzo, sarà fondamentale per la lotta scudetto. Il Napoli giocherà tre gare al Maradona, tutte di livello, tutte di grande valore. La prima contro l’Inter, vero e proprio scontro diretto, poi arriverà la Fiorentina a Fuorigrotta, infine ci sarà il Milan di Conceicao a concludere un mese, quello di marzo appunto, che dirà molto sulle ambizioni della squadra di Antonio Conte. Non è difficile prevedere che per ogni partita ci sarà sempre il pienone. Intanto contro l’Udinese biglietti esauriti da giorni: previsto il settimo sold out stagionale.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).