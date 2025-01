Effetto Neres? Attacco super col brasiliano titolare: 14 gol in 6 partite!

vedi letture

Sarà un caso, ma probabilmente, anzi sicuramente no. Da quando Davide Neres è diventato il titolare, il Napoli ha cominciato a brillare in attacco. Lo dicono i dati: 14 goal nelle ultime 6 partite di campionato, media di più di due reti a partita per una squadra che prima di allora, prima di ritrovarsi con il numero 7 tra i titolari, vinceva comunque ma segnava poco. La brillantezza di Neres ha permesso al Napoli di essere una squadra finalmente pericolosa con costanza e capace di segnare diversi goal vincendo le partite anche dando spettacolo. Come a Bergamo contro l’Atalanta.