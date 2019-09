"El Chucky è già storia! Ha trascinato il Napoli", Lozano-mania in Messico: trasmessa la gara e lungo post-partita

Il debutto di Lozano è stato seguito con grandissimo trasporto in Messico. La partita è stata trasmessa in diretta e poi nel post-partita ed anche nella serata messicana tutte le emittenti, da ESPN a FOX hanno dedicato l'apertura al Chucky: "Ha debuttato al centro in modo fantastico, mettendo in difficoltà Bonucci e De Ligt. Una mezz'ora stupenda, questo ragazzo farà la differenza anche in serie A. Peccato per l'autogol di Koulibaly, ma che rimonta del Napoli grazie all'ingresso del Chucky. E' il primo messicano a far gol in Italia e continua a far gol in tutti i suoi debutti in carriera", il commento degli opinionisti di ESPN che poi hanno commentato anche la conferenza di Ancelotti che ha grande fiducia nell'ex PSV: "L'ha inserito al posto del capitano, conta tantissimo su Lozano".