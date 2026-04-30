Elezioni FIGC, la nota della Serie A: "Accogliamo con favore la convergenza su Malagò"
(ANSA) - ROMA, 30 APR - "La Lega Calcio Serie A accoglie con favore la posizione espressa dall'Assocalciatori e dell'Assoallenatori a sostegno della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC". Così la Lega del massimo campionato di calcio commenta la posizione di Aic e Aiac nella corsa alle elezioni in Figc.
"Riteniamo significativo che anche queste componenti del sistema calcio condividano l'indicazione già formulata da 19 club della Lega - sottolinea la Lega presieduta da Ezio Simonelli -. Questa convergenza rappresenta un segnale importante di unità e responsabilità, in un momento in cui il calcio italiano ha bisogno di visione, stabilità e capacità di rinnovamento". (ANSA).
Pubblicità
Notizie
Copertina Milinkovic-Savic: "Stagione difficile, ma fatto grandi cose. Rigiocherei una partita. Sui rigori..." di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
02 mag 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Como
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la cessione dolorosa, il mostruoso buco sugli ingaggi, la mossa spiazzante di ADL e la verità su De Bruyne
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Abbiamo cambiato la geografia, c'è memoria corta. Fucili puntati addosso solo per noi"
Fabio TarantinoOlivera: "Brutta gara con la Lazio, vogliamo riscattarci! Su Scudetto e gol alla Salernitana..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com