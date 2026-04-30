Elezioni FIGC, la nota della Serie A: "Accogliamo con favore la convergenza su Malagò"

Elezioni FIGC, la nota della Serie A: "Accogliamo con favore la convergenza su Malagò"
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Oggi alle 18:50Notizie
di Francesco Carbone
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(ANSA) - ROMA, 30 APR - "La Lega Calcio Serie A accoglie con favore la posizione espressa dall'Assocalciatori e dell'Assoallenatori a sostegno della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC". Così la Lega del massimo campionato di calcio commenta la posizione di Aic e Aiac nella corsa alle elezioni in Figc.

"Riteniamo significativo che anche queste componenti del sistema calcio condividano l'indicazione già formulata da 19 club della Lega - sottolinea la Lega presieduta da Ezio Simonelli -. Questa convergenza rappresenta un segnale importante di unità e responsabilità, in un momento in cui il calcio italiano ha bisogno di visione, stabilità e capacità di rinnovamento". (ANSA).