Elmas, 124 gare col Napoli: raggiunto in classifica un connazionale

TuttoNapoli.net

© foto di ALBERTO LINGRIA

Eljif Elmas, con gli ultimi minuti giocati in Torino-Napoli, tocca quota 124 presenze in azzurro. Il centrocampista del Napoli sale alla posizione numero 108, raggiungendo nella classifica di presenze totali in azzurro il suo connazionale Goran Pandev. Il macedone mette nel mirino Ruud Krol, a solo una presenza più avanti.