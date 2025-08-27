Elmas al Napoli, ci siamo: i numeri della sua prima esperienza in azzurro

Il Napoli è ad un passo da un annuncio. Non di Rasmus Hojlund, per il quale servirà attendere ancora qualche ora, ma di Eljif Elmas, talento macedone che ha già vissuto una lunga esperienza all'ombra del Vesuvio vincendo anche lo Scudetto. Un anno e mezzo dopo il suo addio alla maglia azzurra per volare a Lipsia, con in mezzo la parentesi al Torino, il suo ritorno al Maradona è praticamente cosa fatta.

La fotografia delle difficoltà in Germania è tutta nei numeri, con nessun gol nelle solo 22 presenze col club della Red Bull. Al Toro, invece, sono stati 4 i gol in 13 apparizioni. Numeri questi che hanno convinto il Napoli a tornare a pensarci, per un ritorno che farebbe felici anche molti tifosi partenopei rimasti legati alle giocate del classe '99. Col Napoli Elmas aveva giocato 4 stagioni e mezzo: arrivato da talento tutto da sgrezzare, in maglia azzurra è cresciuto e si è affermato, arrivando anche alla gloria con lo Scudetto del 2023 vinto comunque da coprotagonista, alla luce delle 36 presenze con 6 gol in Serie A. In generale un'avventura comunque positiva per il giocatore, impiegabile sia a centrocampo che sull'esterno dell'attacco: il suo tabellino a Napoli racconta di un complessivo di 189 presenze, 19 gol e 11 assist. Numeri importanti, impreziositi come detto dallo Scudetto con Spalletti in panchina e dalla Coppa Italia del 2019-2020.