Elmas fa 134 gare in azzurro: il '99 aggancia Bagni e sale al 97esimo posto

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Anche se per pochi minuti, come accaduto con i Rangers, Luciano Spalletti concede sempre l'ingresso in campo ad Eljif Elmas. Il macedone classe '99 con la presenza di Glasgow sale a quota 134 partite con il Napoli ed al 97esimo posto nella storia azzurra agganciando Bagni. Nel mirino ora c'è il 96esimo posto di Zola con 135.