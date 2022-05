Elmas, ieri la 125esima presenza in azzurro: agganciato Krol

Eljif Elmas, con gli ultimi minuti giocati in Napoli-Genoa, ha toccato quota 125 presenze in azzurro.

