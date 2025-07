Prima pagina Summit di mercato in casa Napoli, Corriere dello Sport: "Riflessioni su Ndoye"

La Juventus accelera per Randal Kolo Muani: questa la notizia in primo piano sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Il centravanti francese vuole tornare a Torino e ha già dato il suo assenso all’operazione, nonostante l’interesse persistente di Manchester United e Chelsea. Il PSG ha aperto al prestito con diritto di riscatto nel 2026. Contatti serrati con Cristiano Giuntoli, mentre si lavora per limare i dettagli con Comolli. Forte il pressing bianconero, anche per allentare le tensioni interne e trovare l’erede di Vlahovic.

Si parla anche di Napoli, col quotidiano che scrive "Napoli, riflessioni su Ndoye. Vertice di mercato tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, con un summit tenutosi a Ischia. Si valutano le alternative allo svizzero: piacciono Grealish e Sterling. Raspadori puà restare.