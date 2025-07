Prima pagina Il Mattino sul calciomercato del Napoli: "Da Chiesa a Juanlu: gli ultimi colpi"

Spazio decicato al Napoli oggi in prima pagina su Il Mattino, con il seguente titolo in taglio alto: "Da Chiesa a Juanlu: gli ultimi colpi". La trattativa tra il Napoli e il Siviglia per Juanlu Sanchez continua a oltranza e nelle scorse ore da parte del club andaluso è arrivato l'ennesimo messaggio di forza. Nel weekend, il laterale del Siviglia è sceso infatti in campo nell'amichevole, in terra tedesca, vinta per 4-2 contro lo Schalke 04. Segnale che la chiusura dell'affare non è proprio così imminente. Il terzino è subentrato nella ripresa, giocando per circa mezz'ora. Sebbene abbia la necessità di vendere, la società biancorossa non vuole svalutare il valore dei propri calciatori.

Federico Chiesa, invece, è uno dei profili che piacciono ai partenopei per migliorare il pacchetto degli esterni offensivi. L'ex Fiorentina e Juventus è in uscita dal Liverpool, non essendo stato neanche convocato per la tournée in Asia che sta vedendo i Reds protagonisti in questi giorni (anche in negativo, come in occasione della sconfitta per 4-2 contro il Milan). Al momento, però, sul taccuino di Manna sembrano esserci prima altri nomi.