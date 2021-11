Elmas squalificato, salterà l’Italia: la stella macedone assente in semifinale

L'Italia affronterà la Macedonia del Nord nella semifinale degli spareggi per il Mondiale di Qatar2022. In caso di vittoria contro i macedoni, gli azzurri giocheranno contro la vincente fra Portogallo e Turchia. Zero punti a Euro2020. Rimanendo ancorati solamente a questo dato, la Macedonia del Nord non dovrebbe essere una squadra imbattibile, anzi. Però la squadra di Angelovski, non è solo sconfitte in serie. Tutt'altro, perché nel corso della campagna di qualificazione mondiale c'è stato un crack, quello contro la Germania a Duisburg.

La stella è indubbiamente il napoletano Eljif Elmas. Centrocampista di qualità, bravo negli inserimenti, è certamente il miglior giocatore macedone. La buona notizia per l’Italia è che il numero 7 del Napoli è squalificato e dunque salterà la semifinale dei playoff. Fatale per il classe ’99 il cartellino giallo rimediato nell’ultima gara contro l’Islanda.