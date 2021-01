Emergenza a Cagliari? Due assenze certe e due possibili

Mertens e Osimhen non ci saranno contro il Cagliari, ma le assenze per Gattuso potrebbero essere diverse. Anche Koulibaly e Demme sono in dubbio, la conferma arriva dal report odierno: Koulibaly ha fatto terapie, lavoro in palestra e lavoro personalizzato in campo. Demme ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Ciò significa che anche questi ultimi due potrebbero saltare la gara di domani.