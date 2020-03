Emergenza Coronavirus: possibile cambio di date per il calciomercato

L'emergenza Coronavirus costringe il calcio ad adeguarsi alla situazione: la sessione estiva del calciomercato potrebbe aprire in ritardo e concludersi qualche settimana dopo. Secondo quanto riferisce il quotidiano "La Nazione", in particolare l'inizio, ora previsto per inizio luglio, dovrebbe essere spostato ad agosto, quindi un mese dopo; la fine delle trattative, invece, potrebbe essere rinviata a metà settembre: in questo modo il calciomercato durerebbe un paio di settimane in meno rispetto ai tradizionali due me. Questa l'ipotesi al vaglio della Lega per un'estate che si preannuncia diversa rispetto al solito.