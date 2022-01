Emergenza Covid-19, convocata assemblea di Lega per decidere le nuove misure

Alla luce della telefonata di ieri del presidente del Consiglio Draghi a quello della FIGC Gravina è stata convocata d'urgenza l'assemblea dalla Lega Serie A per affrontare il tema dell'emergenza Covid. Questo il comunicato: "In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata, per Oggi Sabato 8 gennaio 2022

esclusivamente in videoconferenza (a - Regolamento), alle ore 13.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15:30 in seconda convocazione per l'esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti del seguente Ordine del Giorno:

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni Presidente e AD.

3. Emergenza Covid: delibere in ordine alla partecipazione del pubblico alle gare delle competizioni.

4. Varie ed eventuali.

L?assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A nonché, ai fini della verbalizzazione e registrazione dei lavori e relativi riascolti, dalla delibera assembleare 19.10.15 e dalla prassi da allora seguita e riportata nella nota in calce alla presente convocazione**.

Le modalità tecniche di partecipazione alla riunione assembleare sono riportate nella comunicazione alla quale è allegata la presente convocazione.

IL PRESIDENTE

(Paolo Dal Pino)"