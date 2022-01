Emergenza senza fine, Spalletti ha due dubbi di formazione: Ghoulam e Mertens vanno dosati

Il pareggio di Torino è servito a tenere lontana la Juventus, ma ora il Napoli è chiamato alla vittoria contro la Sampdoria di D'Aversa per provare un nuovo allungo sulle inseguitrici e invertire soprattutto il trend al Maradona dove è reduce da tre (immeritate, ma pesantissime) sconfitte di fila in campionato (Atalanta, Empoli e Spezia), l'ultima addirittura perdendo su autogol e senza subire un tiro nello specchio. Servono tre punti a Spalletti per uscire dal momento più difficile della stagione: già dalla prossima recupererà alcuni elementi (ormai verso o oltre i 10 giorni di positività), ma che per ora si ritrova con undici elementi più Zanoli e Petagna. Difficilmente potrà contare su Fabian, con un solo allenamento in gruppo dopo oltre un mese, e Tuanzebe, arrivato ieri e che Spalletti (positivo) finora non l'ha neanche incrociato dal vivo.

Emergenza senza fine: out anche Zielinski

In isolamento per contatto stretto con un positivo, non avendo la terza dose (ma sceso in campo a Torino con un tampone negativo nel giorno-gara come da circolare del 18 giugno 2020 per gli sport professionistici), il polacco ieri è risultato positivo complicando ulteriormente i piani di Spalletti e accorciando le possibilità di cambi per gestire lo sforzo nella ripresa. Obbligato infatti l'impiego di Elmas, rientrato da pochi giorni dalla Macedonia dove era bloccato per la positività al Covid, ma che dovrà partire dal primo minuto e probabilmente provare anche a finire la gara..

Due dubbi

Elmas scelta forzata dal primo minuto e per il resto stessi uomini scesi in campo a Torino, ma due dubbi che riguardano le condizioni di Ghoulam, che non giocava da febbraio 2021 e potrebbe non essere al meglio, così come Mertens che Spalletti da tempo preferisce centellinare senza avere certezze sul recupero di Osimhen. Zanoli e Petagna sarebbero le uniche soluzioni alternative per poter preservare i due elementi eventualmente per la ripresa. Spalletti ci pensa anche perché - con così tante assenze - degli infortuni muscolari per un sovraccarico di minuti sarebbero il colpo finale alle ambizioni azzurre.