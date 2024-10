Empoli, diversi dubbi per D’Aversa: le ultime in vista del Napoli

Domenica alle ore 12:30 il Napoli giocherà in trasferta ad Empoli. La squadra toscana sta preparando il big match contro gli azzurri, ma Roberto D’Aversa è alle prese con diversi dubbi di formazione. Il portale Empoli Channel riferisce le ultime sulle condizioni di alcuni singoli: “Sia oggi e come sempre anche domani e sabato D’Aversa ha deciso di lavorare senza osservatori esterni. Si prepara al meglio al sfida alla capolista Napoli. Con diversi dubbi.

Innanzitutto Viti. Il difensore, rientrato dall’Under 21 per un problema alla schiena, è in forse e si valuta la possibilità di far giocare in quel ruolo De Sciglio, ma anche Cacace, che però è tornato dalle lunghe trasferte neozelandesi. Non bene neanche Maleh, sempre alle prese col problema all’adduttore.

Per il resto in avanti diversi dubbi. Forse solo Colombo potrebbe avere il posto assicurato, ma abbiamo visto nelle ultime gare che in quel ruolo può giocare anche Esposito con poco dietro due fra Solbakken, Fazzini e lo stesso Henderson. Insomma varie soluzioni a cui sta lavorando D’Aversa”.