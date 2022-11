Al 74' l'Empoli resta in dieci!

Al 74' l'Empoli resta in dieci! Ancora protagonista Lozano, il Chucky va via a Luperto, che in netto ritardo, lo stende a centrocampo. Secondo giallo ed espulsione per l'ex difensore del Napoli.