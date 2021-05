Empoli, la forza della gioventù: rosa e allenatore tra i più giovani in Europa

L'Empoli torna in Serie A, settima promozione della propria storia per il club toscano che ha prevalso sulle rivali anche grazie alla rosa più giovane. La squadra di Dionisi è la più verde in Europa, considerando solo i campionati di secondo livello dei top5 Paesi col miglior coefficiente UEFA. Media di 24,8 anni di età per i 27 giocatori dell'Empoli. Anche il mister toscano Alessio Dionisi, classe 1980, è tra i più giovani allenatori di Serie B, superato solo da Gennaro Volpe, da 3 gare sulla panchina della Virtus Entella, e Paolo Zanetti, tecnico del Venezia. In Europa, tra gli allenatori primatisti in 2.Bundesliga, Ligue 2, LaLiga2 e Championship solo il bosniaco Marko Tesic del Rudar Prijeldor sono più giovani, (36 anni).