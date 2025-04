Empoli ridotto ai minimi termini: D'Aversa perde il nono titolare, le ultime verso Napoli

vedi letture

Ultimi due allenamenti per l'Empoli fissati per le mattinate di oggi e domani, poi partenza per Napoli, destinazione stadio Diego Armando Maradona, scrive il Corriere dello Sport raccontando che lo stato d'emergenza ormai è una delle caratteristiche dell'Empoli edizione 2025 e che dovrebbe fare a meno di un altro giocatore: "Fatto il conto delle solite defezioni (otto potenziali titolari intasano da tempo l'infermeria) il tecnico nato a Stoccarda potrebbe ripresentare l'attacco della prima parte di stagione.

Così alle spalle di Colombo ci sarà spazio per le qualità di Fazzini e Esposito. Proprio le giocate tra le linee dei due fantasisti potrebbero togliere qualche certezza al Napoli. Per il resto un solo ballottaggio che riguarda la difesa, con De Sciglio possibile titolare al posto di Viti che nei giorni scorsi si è allenato a parte. Una panchina conservativa, per poi riavere il giovane centrale al meglio della forma per la partita con il Venezia".