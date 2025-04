Ufficiale Empoli, si ferma un altro attaccante: l'annuncio di D'Aversa

Non c'è pace per Roberto D'Aversa, l'allenatore dell'Empoli è in piena emergenza infortuni. Alla vigilia della partita contro il Napoli si prospettavano tredici assenti, ma nella giornata di oggi se n'è aggiunto un altro: l'attaccante Ola Solbakken. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico dei toscani ai microfoni di DAZN:

"Purtroppo è dall'inizio del campionato che conviviamo con una serie di infortuni, non ultimo quello di Solbakken che l'abbiam perso stamattina. In settimana avevamo preparato la partita con Colombo ed Esposito insieme dal primo minuto, perché avevamo la possibilità di metter dentro Solbakken che poteva garantirmi una continuità per 90 minuti in certe caratteristiche. Come ho detto prima, Solbakken si è fermato stamattina e ho ragionato in maniera diversa. Avere un centravanti da poter utilizzare a partita in corso è molto importante, poi in panchina ci sono anche i due giovani Konaté e Campaniello".