Entusiasmo al San Paolo: prevendita a gonfie vele per il Lecce, il dato

Prosegue a grande ritmo la vendita per Napoli–Lecce. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che finora sono oltre trentamila i biglietti venduti ma la corsa al biglietto prosegue a grande ritmo. Già esaurita la Curva B (ed è già partita la vendita per l’anello inferiore), terminata anche la Curva A superiore e restano poche centinaia di biglietti di Distinti e Tribune. Ci sarà il colpo d'occhio delle grandi occasioni e si punta ad arrivare a quota 40mila come non accadrebbe da tempo. Il record, quest'anno, è stato raggiunto col Brescia (45mila) quando si giocò alle 12.30.