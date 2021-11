Entusiasmo da Verona: "Macchina da gol, con Tudor meglio pure di Juric!"

L'Hellas Verona, prossimo avversario del Napoli in campionato, attraversa un ottimo stato di forma. Nella città scaligera l'entusiasmo per la vittoria contro la Juventus e per questo inizio di campionato è alla stelle, già si sprecano paragoni con la precedente gestione di Ivan Juric. Il portale veronese Telenuovo anallzza così la squadra di Igor Tudor: "Sebbene sia sbagliato paragonare squadre diverse tra loro, è divertente vedere come ora il Verona di Tudor stia addirittura superando i due precedenti, diventando (forse) alla fine della stagione, il miglior Verona della gestione Setti. Con Simeone e Caprari che ha coperto in maniera pazzesca il vuoto lasciato da Zaccagni, l’Hellas è diventato un’implacabile macchina da gol. Barak continua l’evoluzione verso l’alto ed è ormai uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano. Faraoni una garanzia. Tameze non fa rimpiangere di certo Amarabat, Veloso con due anni in più è sempre un perfetto architetto e ha anche alle spalle un valido sostituto come il giovane Ilic, forse a pagare un po’ dazio è la difesa ma le ultime tre gare con Lazio, Udinese e Juventus hanno invertito la tendenza.

Ora è difficile dire se questo sarà il miglior Verona degli ultimi dieci anni, forse è troppo presto anche per azzardare un confronto, ma quello che abbiamo visto fino ad oggi è stato addirittura abbagliante per qualità, bellezza dei gol, capacità di sofferenza. Più in fretta si raggiungerà quota 40, più facile sarà dedicarsi ad altri discorsi. Intanto godiamoci i gol del Cholito e il lavoro rivitalizzante di Igor Tudor".