Eriksen, Conte: "Importante ritrovi serenità, calcio viene dopo"

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "E' stato orribile, sono stati momenti orribili che purtroppo ho vissuto da solo.E' accaduto veramente qualcosa di brutto. Vederlo con gli occhi sbarrati, mi ha compito in maniera profonda, sono stato molto male". L'ex tecnico dell'Inter Antonio Conte ai microfoni di Rasdio Anch'io Sport torna sul dramma sfiorato dal suo ex giocatore Christian Eriksen in Danimarca-Finlandia: "ora è importante che lui ritrovi la sua serenità con la famiglia, c'e' da ringraziare chi è intervenuto a salvarlo. Gli auguro di stare sereno e di godersi la vita, poi ci sarà il tempo per fare le necessaria valutazione, il calcio viene dopo". (ANSA).