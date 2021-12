Erroraccio Nigeria, il Watford avrà diritto di dire no: Ranieri spiega cos'è successo

Emmanuel Dennis potrebbe non avere l'ok da parte del Watford per far parte della Nigeria in Coppa d'Africa nonostante la convocazione. Il manager del club inglese, Claudio Ranieri, ha infatti svelato dopo l'ultima gara che la Nigeria ha mancato la scadenza nell'inoltrare la pre-convocazione e quindi a questo punto il club inglese potrebbe avere il potere di non lasciar partire il suo attaccante di punta: "Non sono così sicuro che partirà, l'email non è arrivata in tempo, non hanno rispettato i giorni ed ora voglio proprio vedere. non l'hanno inviata in tempo, quindi possiamo scegliere".