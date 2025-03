Ufficiale Esonerato l'ex azzurro Pazienza: fatale l'ultimo pareggio del Benevento

Finisce prematuramente e senza successi l’avventura di Michele Pazienza sulla panchina del Benevento. Decisivo il pareggio deludente contro la Casertana. Di seguito il comunicato ufficiale del club giallorosso.

"Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra, Michele Pazienza, insieme ai suoi collaboratori: l'allenatore in seconda, Antonio La Porta, e il preparatore atletico, prof. Leandro Zoila. La Società augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera e li ringrazia per la professionalità e l'impegno dimostrati".