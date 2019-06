Esordio in Nazionale per Fabian: 15' in campo nel poker alle Isole Fær Øer

Esordio in nazionale maggiore per Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli è entrato al minuto 74 della gara valida per le qualificazioni agli europei della nazionale spagnola contro le Isole Fær Øer. Un quarto d’ora in campo per il centrocampista azzurro che dopo la prima sfortunata convocazione, in cui fu costretto a lasciare il ritiro per un’influenza, è riuscito questa volta ad esordire con la maglia delle furie rosse. Per la cronaca la sfida è finita 4-1 per la Spagna con le reti di Ramos, Navas, l’autogol di Gestsson e la rete di Gaya nella ripresa. DI Olsen il gol del momentaneo 2-1 per le Isole Faer Oer