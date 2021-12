Esplosione a Empoli e futuro al Napoli? Parisi altra favola alla Di Lorenzo

Fabiano Parisi è uno degli ultimi talenti che si sta affermando grazie all'Empoli in Serie A. Il terzino campano ha fatto la gavetta nonostante la giovane età. In B ha conquistato con merito il posto da titolare, che fino a ottobre non ha mai giocato in A e che pochi giorni fa invece ha affrontato con la personalità dei leader il Milan. Il ventunenne di Solofra, maglia 65, ha tenuto basso Florenzi nella prima frazione ed è riuscito a contenere anche dall'altra parte quelle di Theo Hernandez, risultando tra i migliori nonostante il pesante passivo.

Un nuovo Di Lorenzo? Seguito e scoperto già ai tempi dei dilettanti dal ds Pietro Accardi, Parisi arriva dalla cantera del Benevento e poi dall'Avellino. Un percorso che parte dal basso quello del classe 2000 e che trova ampi riscontri con quello che è il rendimento tra i big. 10 presenze in questa Serie A, 1 assist, ancora la ricerca del primo gol con gli azzurri nella massima serie, l'entourage non ha mai nascosto l'ambizione del Napoli di realizzare un altro colpaccio prendendo anche Parisi dopo Di Lorenzo. Un nuovo terzino, stavolta sulla sinistra, per Luciano Spalletti, sempre dalla formazione azzurra. Già Nazionale Under 21, finirà la stagione alla corte di Andreazzoli ma per lui il mercato sembra solo iniziato. E il club di De Laurentiis vuole, da subito, una corsia prioritaria.