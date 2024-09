Ufficiale Estonia-Slovacchia, le formazioni: Calzona non rinuncia mai a Lobotka

vedi letture

Fra le fila degli ospiti c’è Stanislav Lobotka.

Sono state ufficializzate le formazioni di Estonia-Slovacchia, in campo alle 20:45 per la prima giornata della Lega C di Nations League. Fra le fila degli ospiti c’è Stanislav Lobotka. Il commissario tecnico Francesco Calzona non rinuncia mai al centrocampista del Napoli e o schiera titolare nel consueto 4-3-3. Di seguito le formazioni: