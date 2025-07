Ufficiale EURO 2032, al via incontri FIGC con le città coinvolte: la data del Maradona

Si intensifica l’attività del gruppo di lavoro istituito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per il progetto EURO 2032. È stato definito, infatti, il programma degli incontri con i rappresentanti dei Comuni, i proprietari e i gestori degli impianti, nonché con i club di riferimento delle città inserite nel bid con cui l’Italia si è aggiudicata l’organizzazione del Campionato Europeo insieme alla Turchia. Lo fa sapere la Figc sul proprio sito ufficiale. Coinvolto ovviamente anche lo stadio Maradona: appuntamento il 25 luglio.

"La finalità di questa serie di riunioni è giocare di squadra, supportare al meglio le fasi di sviluppo della candidatura e consentire a tutte le città di prepararsi alla scadenza di ottobre 2026. Per quella data, secondo il cronoprogramma stabilito dalla UEFA, è prevista la scelta dei cinque stadi italiani che ospiteranno le gare della manifestazione calcistica più prestigiosa a livello continentale. Attraverso un lavoro di stretto coordinamento con i responsabili dei programmi delle città che dovranno presentare i migliori progetti infrastrutturali tra quelli già approvati, finanziati e cantierabili entro marzo 2027, si vuole stimolare e favorire la migliore definizione dei processi di ammodernamento o di nuova costruzione degli impianti di rispettivo interesse. Si parte da Roma il 14 luglio e in circa due settimane si toccheranno tutte le 11 città candidate a diventare Host City di EURO 2032. Tutti gli incontri, si svolgeranno con la presenza della UEFA, rappresentata da Michele Uva, in qualità di delegato ufficiale per il comitato organizzatore italiano".

Programma degli incontri

14 luglio, Roma (Sport e Salute);



15 luglio, Firenze (Comune e ACF Fiorentina);



16 luglio, Bologna (Comune e Bologna FC);



17 luglio, Verona (Comune e Hellas Verona);

17 luglio, Milano (Comune, Inter e Milan);18 luglio, Genova (Comune, Genoa e Sampdoria);24 luglio, Bari (Comune e Calcio Bari);29 luglio, Torino (Juventus);30 luglio, Cagliari (Comune di Cagliari e Cagliari Calcio);31 luglio, Palermo (Comune e Palermo Calcio).