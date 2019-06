Euro U21, l'Italia di Meret può già volare in semifinale: serve una vittoria per la qualificazione

La Spagna Under 21 batte 2-1 il Belgio facendo, indirettamente, un regalo all'Italia. Battendo la Polonia, infatti, la Nazionale di Di Biagio può già strappare aritmeticamente il pass per le semifinali. Gli azzurrini, in campo alle 21, si porterebbero a quota 6 punti con Polonia e Spagna a 3, ma entrambe si ritroverebbero sotto nello scontro diretto. Novanta minuti (e tre punti) di distanza dal primo grande traguardo, per l'Under 21.