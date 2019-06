Euro U21, la Spagna asfalta la Francia e vola in finale: l'azzurro Fabiàn protagonista con un gran assist

Prosegue l'Europeo U21, con la Spagna che asfalta la Francia e vola in finale. La rojita ha superato gli avvesari per 4-1 con le reti di Roca, Oyarzabal, Olmo e Mayoral, dopo l'iniziale vantaggio francese firmato da Mateta. Proprio sul terzo gol è stato protagonista l'azzurro Fabiàn Ruiz, abile a gestire un passaggio in profondità, entrare in area e cedere sotto porto proprio a Dani Olmo per il ogl del 3-1. Lo stesso Fabiàn è stato sostituito all'85' minuto da Merino.