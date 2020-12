Europa League, 1' di silenzio per Paolo Rossi: il primo ricordo al Maradona di Napoli

Ironia della sorte, il primo minuto di silenzio al Maradona di Napoli sarà dedicato alla memoria di Paolo Rossi, scomparso ieri all'età di 64 anni. La Uefa ha fatto sapere che in Europa League su tutti i campi si rispetterà il raccoglimento prima di ogni partita per ricordare l'Eroe Mundial in Spagna nel 1982.