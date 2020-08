Europa League, lo Shakhtar distrugge il Basilea 4-1 e raggiunge l'Inter in semifinale

Finisce in goleada la semifinale di Europa League tra Shakhtar Donetsk e Basilea. 4-1 il risultato finale a favore degli ucraini che raggiungono in semifinale l'Inter di Antonio Conte. In rete per lo Shakhtar Junior Moraes, Taison, Alan Patrick (su rigore) e Dodo. Il Basilea ha opposto una flebile resistenza - inutile il gol di van Wolfswinkel nel finale -, senza però riuscire a contrastare la furia della squadra di Castro.

Match senza storie - Gli ucraini giocano praticamente sul velluto e dopo 2' passano in vantaggio con Moraes. Tempo 20' e arriva la rete del 2-0 che indirizza subito il match sul binario giusto. Nella ripresa Alan Patrick corona una gran prestazione con il gol su calcio di rigore, all'88 c'è spazio anche per Dodo. Inutile la rete di van Wolfswinkel nel finale, la semifinale è tutta dello Shakhtar.