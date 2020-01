Eurorivale - Barcellona, che beffa! Out dalla Supercoppa e rispunta l'hashtag #ValverdeOut

Sfuma un altro trofeo per il Barcellona. Si sta svolgendo a Gedda la Final Four della Supercoppa di Spagna, in un format inedito, diverso dagli altri Paesi. E i blaugrana, prossimi avversari del Napoli in Champions League, sono già fuori. Nella semifinale con l'Atletico Madrid, infatti, la rete nel finale di Correa beffa gli uomini di Valverde. Finisce 2-3 per l'Atletico Madrid, che gioisce con Koke e Morata e non si ferma dinanzi alle reti di Messi e Griezmann: una rimonta clamorosa con due reti in 5 minuti dall'81' all'86'. In finale ci sarà il derby di Madrid: Barcellona out e i tifosi già chiedono la testa di Ernesto Valverde, con tanto di hashtag che torna di moda (#ValverdeOut), nonostante la vetta della classifica in Liga e gli ottavi di Champions League da disputare col Napoli.