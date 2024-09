Everton ko in FA Cup: per Lindstrom 90 minuti e rigore segnato

Nella giornata di ieri l'Everton ha affrontato il Southampton nel match valido per i sedicesimi di finale di FA Cup. Sconfitta ai rigori per i Toffees, che hanno pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari per poi cadere alla lotteria dei rigori. L'attaccante di proprietà del Napoli Jesper Lindstrom ha giocato l'intero match e si è anche incaricato del quarto tiro dal dischetto della sua squadra, che è riuscito a trasformare.