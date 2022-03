"Fa saltare i piani del Napoli con una mossa", Cioffi promosso nonostante il ko

E' una bella rivelazione, Gabriele Cioffi. Sì, l'Udinese perde a Napoli, ma sfornando una buona prestazione e facendo soffrire gli azzurri

E' una bella rivelazione, Gabriele Cioffi. Sì, l'Udinese perde a Napoli, ma sfornando una buona prestazione e facendo soffrire una delle squadre in lotta per il titolo, dopo aver praticamente dominato per un tempo. Che "sarebbe perfetto se arrivasse anche il secondo gol", scrive La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: "Il castello in pressing formato dalle due punte, un mediano basso e le mezzali fa saltare i piani del Napoli". La sua Udinese è "una squadra che cambia, sa fronteggiare il Napoli e mettergli paura", si legge sul Corriere dello Sport che lo premia con un 7 nonostante la sconfitta. Infine il giudizio di Tuttosport: "Imbriglia benissimo il Napoli nel primo tempo ma non riesce più a trovare le misure dopo l’ingresso di Mertens".