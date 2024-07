Fabian show agli Europei: una big inglese lo ha messo nel mirino per il centrocampo

Chiusa la seconda stagione consecutiva alle spalle del Manchester City, l'Arsenal cerca utili rinforzi per superare finalmente i rivali allenati da Guardiola. Per fare ciò necessario costruire una squadra completa, con potenzialità in avanti ma anche con delle ancora in mezzo al campo in grado di dare equilibrio. Proprio seguendo questa linea, i Gunners hanno messo nel mirino Fabian Ruiz del PSG.

Il centrocampista ex Napoli è stato senza ombra di dubbio uno degli elementi di spicco nella Spagna che ha trionfato ai recenti Europei, mettendosi in mostra con un'eccezionale continuità di rendimento in entrambe le fasi. Stando a quanto riporta The Transfers Podcast, i Gunners puntano ad imbastire una trattativa sulla base di un prestito con opzione di acquisto per la prossima estate.

Viene però anche sottolineato che, prima di andare con decisione su Fabian Ruiz, i londinesi dovranno ultimare un'operazione in uscita in mediana. Per lo spagnolo potrebbe essere un'occasione importante dato che, al di là del suo rendimento in Nazionale, negli ultimi due anni ha incontrato non poche difficoltà ad esprimersi con la casacca del PSG. Da capire se abbia voglia di rifarsi con i parigini oppure di tornare in patria, dove non gioca dalla stagione 2017/18 quando vestiva la maglia del Betis.