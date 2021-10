Fabian specialista del gol dalla distanza: nessuno come lui negli ultimi 3 anni

Migliore in campo stasera del suo Napoli, al pari di Insigne, Fabian Ruiz si conferma un vero specialista nei tiri dalla distanza: Opta sottolinea che nessuno ha fatto meglio dello spagnolo nelle ultime tre stagioni nei cinque grandi campionati europei in termini di gol con conclusioni dalla distanza, ma senza mai andare in rete da posizione ravvicinata.