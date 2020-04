Fame di calcio? Le tv europee ora vogliono acquisire i diritti del campionato del Nicaragua

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Alcune emittenti europee ci hanno chiesto di acquisire i diritti per trasmettere le partite del nostro torneo. La trattativa è in corso ma non so se si concluderà". Le parole al giornale 'La Prensa' del segretario generale della lega del Nicaragua, Josè Maria Bermudez, fanno capire quanto sia forte la fame di calcio in un momento in cui, a causa del coronavirus, tutti i campionati sono fermi, a parte quello del paese centro-americano e di Bielorussia e Tagikistan. "Di sicuro c'è che continueremo a giocare (a porte chiuse n.d.r.) - ha aggiunto Bermudez - perché, in base alle comunicazioni ufficiali che riceviamo dalle autorità, non c'è alcun tipo di allarme sanitario né ci sono restrizioni tipo quarantena". Così, a quattro giornate dalla fine del Clausura, si gioca regolarmente, e oggi è in programma il big match fra il Managua, privo delle 'stelle' messicane Felix e Serapio (infortunati), e il Real Madriz. L'altra partita di cartello sarà tra Diriangén e Juventus Managua. In coda scontro decisivo fra Ocotal e Las Sabanas. (ANSA).