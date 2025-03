Prima pagina "Fanno paura!", il Corriere dello Sport esalta l'Inter in Champions

"Fanno paura": così titola oggi la prima pagina del Corriere dello Sport. L'Inter vince 2-0 a Rotterdam e ipoteca i quarti di Champions. Thuram-Lautaro: 2 gol e Feyenoord smontato. Martedì il ritorno, Inzaghi aspetta il Bayern che ha battuto 3-0 il Leverkusen.

Spazio anche ad Europa League e Conference, in campo tra oggi pomeriggio e questa sera. Un titolo per squadra: "La Lazio balla con Pedro" per i biancocelesti, "Coro Roma: Vamos, Paulo" per i giallorossi e "Fiorentina, con il Pana torna Kean in attacco" per i viola.