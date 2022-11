Fantallenatori nel panico: cinque rigoristi in tre mesi

Cinque rigoristi diversi per il Napoli in tre mesi stagionali. Otto penalty, due errori, sei gol

Cinque rigoristi diversi per il Napoli in tre mesi stagionali. Otto penalty, due errori, sei gol. Hanno fallito Zielinski coi Rangers e Osimhen con il Liverpool, gol di Politano coi Rangers, Kvara con l'Ajax e in campionato gol di Lozano e due di Politano con Cremonese e Milan. Spalletti ha già spiegato che i rigoristi cambieranno ad ogni partita. In campo ci si confronta. Kvara volle tirarlo con l'Ajax, Osi glielo concesse. Ieri Osi si è avvicinato invano a Lozano. Limite o valore aggiunto? Intanto le statistiche premiano la scelta dell'allenatore. Eccole.