Fase 2, riaprire prima del 4 maggio? Ecco le condizioni richieste

Si parla tanto di Fase 2 da avviare e si ci chiede se si possa ripartire prima della data del 4 maggio indicata dal governo. Secondo quanto scrive il portale corriere.it, le Regioni che vogliono partire prima di quella data dovranno garantire di avere a disposizione ospedali Covid e luoghi dove tenere in quarantena i positivi.

È questa la condizione posta dal governo per sbloccare già il 27 aprile le aziende del settore auto, edile e moda. In ogni caso le riaperture saranno scaglionate in base alle tabelle dell’Inail che misurano il rischio per i lavoratori.