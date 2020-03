"Fatica nei big match": Lukaku e quell'accusa che lo accomuna a Milik

"Non mi stupisce veder segnare Lukaku tanto con le piccole dove la sua fisicità e il suo carattere lo portano a sentirsi dominante e superiore mentre in queste partite, migliorerà nel tempo, non pervenuto". Paolo Di Canio ha così commentato ai microfoni di Sky Sport la gara dell'attaccante dell'Inter, accusandolo dunque di non essere decisivo in certe gare. Un destino che qui al Napoli è toccato spesso ad Arek Milik, anch'egli criticato per la difficoltà ad incidere nei big match. Insomma, per i bomber è sempre difficile mettere tutti d'accordo.